Министерство просвещения Казахстана намерено обновить общеобязательный стандарт образования. Проект документа ведомство вынесло на публичное обсуждение, открытое до 9 декабря, сообщает informburo.kz

Стандарт регламентирует основные принципы и требования к содержанию образовательных программ, уровню подготовки учеников, а также критерии оценки их результатов.

Одна из поправок предполагает изучение казахского языка в начальных классах, независимо от языка обучения. Также термин «трёхъязычное образование» заменили на «полиязычное образование». Образовательная модель предполагает изучение нескольких языков одновременно или последовательно с раннего возраста.

«Полиязычное образование реализуется на основе поэтапного или одновременного изучения через уровневое усвоение казахского языка как государственного языка, а также русского и иностранного языков и организацию внеурочной деятельности на казахском, русском и иностранном языках», – говорится в документе.

В предмет «Естествознание» введут обучение экологической культуре.

Вводится требование по оцениванию учебных достижений по всем предметам и курсам «в соответствии с системой критериального оценивания». То есть по каждому предмету педагоги смогут ставить оценки.

Уточнены ожидаемые результаты по образовательной области «Человек и общество»:

формирование у обучающегося качеств совести, чести, доброты, чувства гордости за Родину;

понимания своего места в местном, национальном и глобальном сообществе;

понимания национальных и общечеловеческих ценностей;

культуры общения в семье, обществе;

социализацию, уважение к культуре своего народа и других народов, ответственности за свои действия;

формирование навыков первичной правовой и финансовой грамотности;

овладение основами безопасности.

Намерены школьников научить «использовать готовые инструменты и приложения на основе искусственного интеллекта». Предмет «Глобальные компетенции» может стать обязательным. В основные положения по оцениванию результатов обучения добавили следующие термины:

ключевые компетенции – совокупность человеческих качеств, навыков и умений, необходимых выпускнику, завершившему уровень образования, для успешной адаптации и деятельности в современном обществе;

метапредметные компетенции – совокупность универсальных навыков и умений, обеспечивающих способность обучающегося применять знания в реальных жизненных ситуациях;

предметные компетенции – совокупность способностей обучающегося применять знания, умения и навыки, формируемые в процессе обучения учебному предмету.

«Введение новых терминов позволяет более чётко определить, какие знания, умения и навыки должны быть сформированы у обучающихся», – считают в ведомстве.

Именно этот пункт вызвал несогласие в комментариях к проекту.

«Не только школа ответственна за человеческие качества и навыки и компетенции для адаптации и деятельности в обществе. И не школе их оценивать», – написал один из родителей.

Спорное мнение вызвал и пункт о социальном GPA (Grade Point Average – средний балл). Министерство предлагает оценивать участие и достижения ребёнка во внеучебной деятельности и в общественной жизни, а также результаты дополнительного образования.

«Введение термина «социальный GPA» обусловлено необходимостью оценивания и мотивирования активности и вовлечённости обучающегося в социальную жизнь организации образования и/или общества, помимо его академической успеваемости», – пояснили в ведомстве.

В целом проект собрал полсотни комментариев. Многие из них поддерживают нововведения.

Действующий стандарт поэтапно внедрялся с 2016 года.

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