Министерство просвещения Казахстана намерено обновить общеобязательный стандарт образования. Проект документа ведомство вынесло на публичное обсуждение, открытое до 9 декабря, сообщает informburo.kz
Стандарт регламентирует основные принципы и требования к содержанию образовательных программ, уровню подготовки учеников, а также критерии оценки их результатов.
Одна из поправок предполагает изучение казахского языка в начальных классах, независимо от языка обучения. Также термин «трёхъязычное образование» заменили на «полиязычное образование». Образовательная модель предполагает изучение нескольких языков одновременно или последовательно с раннего возраста.
«Полиязычное образование реализуется на основе поэтапного или одновременного изучения через уровневое усвоение казахского языка как государственного языка, а также русского и иностранного языков и организацию внеурочной деятельности на казахском, русском и иностранном языках», – говорится в документе.
В предмет «Естествознание» введут обучение экологической культуре.
Вводится требование по оцениванию учебных достижений по всем предметам и курсам «в соответствии с системой критериального оценивания». То есть по каждому предмету педагоги смогут ставить оценки.
Уточнены ожидаемые результаты по образовательной области «Человек и общество»:
- формирование у обучающегося качеств совести, чести, доброты, чувства гордости за Родину;
- понимания своего места в местном, национальном и глобальном сообществе;
- понимания национальных и общечеловеческих ценностей;
- культуры общения в семье, обществе;
- социализацию, уважение к культуре своего народа и других народов, ответственности за свои действия;
- формирование навыков первичной правовой и финансовой грамотности;
- овладение основами безопасности.
Намерены школьников научить «использовать готовые инструменты и приложения на основе искусственного интеллекта». Предмет «Глобальные компетенции» может стать обязательным. В основные положения по оцениванию результатов обучения добавили следующие термины:
- ключевые компетенции – совокупность человеческих качеств, навыков и умений, необходимых выпускнику, завершившему уровень образования, для успешной адаптации и деятельности в современном обществе;
- метапредметные компетенции – совокупность универсальных навыков и умений, обеспечивающих способность обучающегося применять знания в реальных жизненных ситуациях;
- предметные компетенции – совокупность способностей обучающегося применять знания, умения и навыки, формируемые в процессе обучения учебному предмету.
«Введение новых терминов позволяет более чётко определить, какие знания, умения и навыки должны быть сформированы у обучающихся», – считают в ведомстве.
Именно этот пункт вызвал несогласие в комментариях к проекту.
«Не только школа ответственна за человеческие качества и навыки и компетенции для адаптации и деятельности в обществе. И не школе их оценивать», – написал один из родителей.
Спорное мнение вызвал и пункт о социальном GPA (Grade Point Average – средний балл). Министерство предлагает оценивать участие и достижения ребёнка во внеучебной деятельности и в общественной жизни, а также результаты дополнительного образования.
«Введение термина «социальный GPA» обусловлено необходимостью оценивания и мотивирования активности и вовлечённости обучающегося в социальную жизнь организации образования и/или общества, помимо его академической успеваемости», – пояснили в ведомстве.
В целом проект собрал полсотни комментариев. Многие из них поддерживают нововведения.
Действующий стандарт поэтапно внедрялся с 2016 года.