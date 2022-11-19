Очень дорого. Костанайская область в списке регионов, где больше всего подорожали продукты

В Казахстане власти подписали больше ста меморандумов с крупными торговыми сетями о снижении надбавки на товары, рассказывает «МИР 24».

Социально значимые товары теперь во всех регионах Казахстана и городах республиканского значения будут продавать с надбавкой не более 10% от закупочной стоимости. Меморандумы акиматы и торговые сети заключили во всех регионах. Снизят цены и на 19 видов продуктов, в том числе на муку, сахар, хлеб и молоко.

Есть договоренности и с продовольственной корпорацией. В магазины отечественные производители поставляют продукту напрямую, без посредников. Государство поддерживает предпринимателей субсидиями и льготными кредитами.

«Наш департамент два раза в неделю проходит и по торговым сетям, и по магазинам у дома. Ходим на розничные и оптовые рынки. Проверяем цены и видим, что в торговых сетях цены намного меньше, нежели на оптовых рынках. Это говорит о том, что подписанные меморандумы дают хороший эффект», – отметил руководитель Департамента торговли Астаны Асель Абубакирова.

С начала года в республике продукты подорожали в среднем на 20%. Больше всех это почувствовали жители Астаны, а также Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей.

Для анализа динамики роста цен на основные продукты работает специальный кол-центр. Казахстанцы могут сообщить о завышении стоимости.

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