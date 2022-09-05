Очень нужен дождь. Прогноз на 5-7 сентября

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части республики пройдут дожди.

6 сентября в Мангистауской, 7 сентября в Северо-Казахстанской областях – сильные дожди с грозами, шквалистым усилением ветра, градом.

Также ожидается понижение температуры воздуха в северной половине страны: ночью до 5-13, днем до 15-23 тепла, а в южной половине ночью до 10-23, днем до 20-35 тепла.

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