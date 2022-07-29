Очень нужна. Между двумя микрорайонами в Костанае построят дорогу

Об этом сообщил глава областного центра на встрече с жителями. Приступить к строительству планируют уже в следующем году. В текущем разработают проектно-сметную документацию.

В микрорайоне Аэропорт из 41 дома, строительство которых было запланировано, сегодня построено только 37. Три дома из оставшихся планировалось ввести в эксплуатацию еще в декабре 2020-го. Но, из-за резкого удорожания стройматериалов, во время пандемии стройку заморозили. А после — подрядная организация была объявлена банкротом. В декабре 2021 на эти дома был определен новый застройщик. Сейчас работы ведутся, а объекты планируют сдать в кратчайшие сроки.

«Завершается строительство трех кредитных многоквартирных жилых дома, сдача планируется поэтапно в октябре-ноябре текущего года. Ведется корректировка по благоустройству к данным трем домам. Основной объем будет выполнен после сдачи трех домов, разборка кранов, вызовов контейнеров и строительных материалов, передача площадки подрядной организации», — рассказал аким города.

Кстати, все вкладчики получат квартиры по начальной цене — 140 тысяч тенге за 1 квадратный метр. Аким Костаная поделился и планами на следующий год. Из микрорайона Аэропорт можно будет попасть в микрорайон Юбилейный напрямую, для этого построят дорогу. Проектно-сметную документацию начнут разрабатывать в этом году. А на следующий год планируют приступить к реализации этого проекта.

«Мы сейчас отрабатываем вопрос с ктж по строительству дороги. Которая будет идти от микрорайона Аэропорт связывать с Береке. Это порядка 1,1 км дороги. На сегодняшний день положительное решение, устное от ктж получено на высоком уровне. Теперь надо отработать все эти мелочи, учесть всевозможные нюансы»,- отмечает Жундубаев.

Большую часть встречи с населением Марат Жундубаев уделил ответу на вопросы от жителей. Их оказалось не мало, как и проблем в микрорайоне. Так горожане жалуются, что на такой большой район у них нет опорного пункта полиции. Представитель управления местной полицейской службы пояснил, что этот вопрос прорабатывается и до конца года будет решен. Пенсионеры интересовались строительством поликлиники в микрорайоне.

«Детальная планировка не подразумевает здесь строительство поликлиники. Мы думаем, что это будет на первых этажах многоэтажных домов. Вопрос о строительстве поликлиники не стоит. В пдп его нет, сразу говорю»,- говорит аким Костаная.

Не менее важный вопрос — это строительство детских садов, так как в микрорайоне, их нет, а потребность в них большая. Марат Жундубаев отметил, что ПСД по строительству детсада уже разработана, и в ближайшее время начнется строительство, дошкольного учреждения на 280 мест. Марат Жундубаев рассказал и о том, что рассматривается строительство еще одной школы в микрорайоне, так как существующая рассчитана на 900 мест, а учеников в ней сейчас 1200. Некоторые вопросы горожан аким взял на особый контроль, кого-то сразу записал на личный прием.

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