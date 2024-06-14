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Очень сильная жара. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Фотография для новости Очень сильная жара. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Фото Натальи Луговской/alau.kz

В ближайшие дни погода практически по всей территории республики будет неустойчивой, это связано с прохождением фронтальных разделов.

Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града, сильные дожди ожидаются 15, 17 июня на севере, 15 июня в центре, 15-16 июня на востоке страны.

Ожидается повышение температуры воздуха на западе страны до отметки очень сильной жары +33+42°С, на юге до сильной жары +35+42°С, на юго-востоке до сильной жары +28+38°С, на севере до +26+34°С, в центре до +25+33°С, на востоке до +21+31°С.

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