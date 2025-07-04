Прогноз погоды на ближайшие три дня представили синоптики Казгидромета.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, 5 июля на севере, 5-6 июля на востоке РК – сильные дожди, град, шквал.

Лишь на юге республики сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра на юге страны с пыльными бурями.

5 июля на востоке страны днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса, на юге страны – 45-46 градусов, на юго-востоке – 40-45 градусов.

В остальных регионах резких изменений в температурном фоне не ожидаются.

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