Прогноз погоды на ближайшие три дня представили синоптики Казгидромета.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, 5 июля на севере, 5-6 июля на востоке РК – сильные дожди, град, шквал.
Лишь на юге республики сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра на юге страны с пыльными бурями.
5 июля на востоке страны днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса, на юге страны – 45-46 градусов, на юго-востоке – 40-45 градусов.
В остальных регионах резких изменений в температурном фоне не ожидаются.
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