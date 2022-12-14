Очень высокая младенческая смертность. Перинатальный центр планируют построить в Костанае

В 2026 году в микрорайоне Кунай вместо многопрофильной больницы планируют построить перинатальный центр. Средства на это выделяет министерство здравоохранения из республиканского бюджета. Однако, чтобы не терять время и начать уже сейчас решать один из острых вопросов региона — младенческую смертность, на базе областной больницы был открыт специальный центр.

«У нас очень высокая младенческая смертность. На сегодняшний день Костанайский регион, он фактически идет на первом месте по данным за 11 месяцев. Поэтому мы эту работу очень сильно усиливаем. С 1 декабря областная больница всех недоношенных детей Костанайской области с роддомов первого и второго уровня принимает на свою базу», — отметил руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев.

Как пояснил Данияр Джандаев, в дальнейшем планируется развернуть полноценное отделение, которое будет оснащено и укомплектовано. Отсюда возникает вопрос, а где найдут кадры для работы в новом перинатальном центре и отделении. Ведь кадровый дефицит это еще одна глобальная проблема. На сегодня регион нуждается более чем в трех сотнях врачей. При этом из двух тысяч ныне работающих специалистов, более пятисот предпенсионного и пенсионного возраста.

«На сегодняшний день акиматом области рассматривается улучшение социального пакета для прибывающих всех специалистов, вне зависимости молодой специалист после университета, либо со стажем, то есть у нас фактически все специалисты будут получать, прибывающие в город от 3,5 миллионов, в село-район — 5 миллионов тенге. Это для всех», — отметил руководитель управления здравоохранения Костанайской области.

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