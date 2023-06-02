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Очень жарко! Прогноз на выходные озвучили синоптики

Фото из открытых источников

Отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана.

Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны, под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами.

В южных регионах республики ожидается усиление ветра с пыльными бурями.

Сохраняется сильная жара, в дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе, севере страны до +36+41°С, на востоке до +33+39°С, в центре до +33+41°С, на юге до +37+44°С, на юго-востоке до +30+39°С.

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