Очень жарко! Прогноз на выходные озвучили синоптики

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Отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана.
Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны, под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами.
В южных регионах республики ожидается усиление ветра с пыльными бурями.
Сохраняется сильная жара, в дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе, севере страны до +36+41°С, на востоке до +33+39°С, в центре до +33+41°С, на юге до +37+44°С, на юго-востоке до +30+39°С.
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