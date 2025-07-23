Сотрудники Министерства здравоохранения Казахстана сообщают, злоумышленники звонят жителям страны от имени медицинских организаций и просят подтвердить запись на скрининг, продиктовав код из текстового сообщения мобильного устройства.

Но, в ведомстве подчеркивают, что никакие государственные медучреждения не требуют подтверждения записи через код из SМS. Их, как правило, используются для входа в цифровые сервисы или подтверждения операций, и передавать их третьим лицам категорически нельзя. Как выяснилось, на такие уловки мошенников уже попались некоторые жители Костанайской области.

«На такой факт мошенничества попалась уроженка Костанайской области. Ей позвонили, сообщили, что они из поликлиники, и необходимо продиктовать СМС-код для продвижения по очереди на флюорографию, ежегодно процедура. После того, как она продиктовала СМС-код, минут через 15 ей позвонили ей, и представились сотрудниками Национального банка», — говорит заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Мнимые банкиры сообщили, что код получили мошенники, и необходимо принимать меры по блокировке их действий с её счетами. Выполнение инструкций звонивших привело к тому, что женщина оформила в банках кредиты на три миллиона тенге, и перевела их мошенникам. И случай, как сообщают специалисты, далеко не единичный.

«Участились факты, когда злоумышленники представляются сотрудниками поликлиники, медучреждения, и сообщают, что либо необходимо поменять действующий номер в приложении «Дамумед», либо они состоят в электронной очереди по флюорографии, либо другая услуга с медучреждения, и просят продиктовать СМС-код», — рассказал Олжас Магыпаров.

Полицейские-специалисты в очередной раз отмечают, что код, конечно, никому называть не надо. Но, даже если это произошло, необходимо помнить, что несколько цифр не дадут злоумышленникам доступа к вашим деньгам и банковским операциям.

«Первый звонок он никогда не последует для совершения какого-либо действия в отношении вашего счета. Даже если вы продиктуете СМС-код, никакой злоумышленник не сможет осуществить какие-либо мошеннические действия. Необходимо запомнить, что ни в коем случае нельзя следовать инструкциям телефонного собеседника, кем бы он не представился», — предупреждает полицейский.

Но, не смотря на то, что эта информация озвучивалась специалистами киберпола и ранее, с начала года на территории Костанайской области зарегистрировано уже более 900 преступлений связанных с интернет-мошенничеством. Половина из них это именно телефонное звонки с попытками заставить человека продиктовать код.

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