Очередь на въезд в Казахстан из России объяснили пограничники

В Пограничной службе Комитета национальной безопасности прокомментировали очередь из автомобилей на казахстанско-российской границе, передает Tengrinews.kz.
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В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлена пятикилометровая автомобильная очередь на российско-казахстанской границе. Автор утверждает, что очередь из желающих въехать в Казахстан образовалась 11 июня.
Как пояснили в Погранслужбе, на границе действительно наблюдалось незначительное увеличение числа россиян, однако приток граждан связан с праздничными днями.
«В связи с празднованием 11 июня Дня России и объявленными выходными днями 12 и 13 июня на границе Казахстана и России в эти дни наблюдалось незначительное увеличение россиян, следовавших в Казахстан для посещения родственников, отдыха, с учетом длинных выходных. В этой связи на казахстанских пунктах пропуска было увеличено количество сотрудников, пропуск осуществлялся в штатном режиме», — прокомментировали корреспонденту в ведомстве.
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