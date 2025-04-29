С 24 мая вся очередь на госжильё переходит в руки Отбасы банка.
Если вы уже стоите в очереди, важно до этой даты проверить себя в действующем списке и при необходимости внести корректировки, информирует krisha.kz
Рассказываем, как будет работать система после обновлений.
Всем, кто уже стоит в очереди на государственное жильё, крайне важно удостовериться, что они есть в списке.
Зайдите на сайт kezekte.kz и введите:
— фамилию, имя, отчество;
— ИИН (для точного поиска).
ЭЦП не нужна.
Если в списке себя не нашли — срочно обратитесь в акимат по месту жительства. Сейчас в регионах проходит проверка всех очередников, и важно не выпасть из базы.
Все очередники и новые заявки перейдут в электронную систему «Центр обеспечения жильём», которую будет вести Отбасы банк.
Что будет делать новая система:
— автоматически проверять наличие недвижимости;
— анализировать семейное положение и статус;
— формировать список без участия людей, что исключает коррупцию и ошибки;
— упорядочивать распределение жилья.
В Казахстане кардинально поменялся принцип постановки в жилищную очередь. Теперь встать в очередь сможет любой, кто не имеет жилья последние 5 лет, даже если не относится к социально уязвимым категориям.
Как будут распределять жильё
- 70 % жилья всегда будут получать приоритетные категории:
— ветераны ВОВ и приравненные к ним;
— дети-сироты;
— многодетные семьи;
— семьи с детьми с инвалидностью;
— инвалиды I, II группы;
— вдовы и вдовцы.
- 30 % жилья — другие категории:
— госслужащие,
— бюджетники,
— военнослужащие,
— кандасы,
— люди с тяжёлыми заболеваниями.
Ключевыми критериями станут дата и год постановки в очередь.
Доход и жильё: как это будет связано
Доход определит, на какое жильё может претендовать очередник:
- Доход ниже одного прожиточного минимума (ПМ) на человека (46 228 ₸):
— субсидирование 50 % аренды;
— арендное жильё от акимата.
- Доход выше 1 ПМ на человека:
— льготные ипотеки со ставками кредитования: от 2, 5 или от 9 %.
Какое жильё будут давать
Вариантов два:
- Социальное жильё от акиматов.
- Жильё, выкупленное у застройщиков.
Все очереди и распределения будут открыто публиковаться на сайте Отбасы банка. Обновление списков — раз в квартал.
Социально уязвимые категории смогут получать жилищные сертификаты — помощь с первоначальным взносом по ипотеке. В 2025 году на это выделено 290 млн тенге.
Кто не сможет встать в очередь
Отказ получат:
— те, у кого было или есть жильё в собственности за последние 5 лет (даже подаренное или проданное);
— получившие госжильё ранее, в том числе приватизированное;
— те, кто подал ложные сведения;
— если жильё аварийное, но в другом городе (например, жильё в области, а очередь — в Алматы);
— уже купившие жильё по льготной ипотеке.
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