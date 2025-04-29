С 24 мая вся очередь на госжильё переходит в руки Отбасы банка.

Если вы уже стоите в очереди, важно до этой даты проверить себя в действующем списке и при необходимости внести корректировки, информирует krisha.kz

Рассказываем, как будет работать система после обновлений.

Всем, кто уже стоит в очереди на государственное жильё, крайне важно удостовериться, что они есть в списке.

Зайдите на сайт kezekte.kz и введите:

— фамилию, имя, отчество;

— ИИН (для точного поиска).

ЭЦП не нужна.

Если в списке себя не нашли — срочно обратитесь в акимат по месту жительства. Сейчас в регионах проходит проверка всех очередников, и важно не выпасть из базы.

Все очередники и новые заявки перейдут в электронную систему «Центр обеспечения жильём», которую будет вести Отбасы банк.

Что будет делать новая система:

— автоматически проверять наличие недвижимости;

— анализировать семейное положение и статус;

— формировать список без участия людей, что исключает коррупцию и ошибки;

— упорядочивать распределение жилья.

В Казахстане кардинально поменялся принцип постановки в жилищную очередь. Теперь встать в очередь сможет любой, кто не имеет жилья последние 5 лет, даже если не относится к социально уязвимым категориям.

Как будут распределять жильё

70 % жилья всегда будут получать приоритетные категории:

— ветераны ВОВ и приравненные к ним;

— дети-сироты;

— многодетные семьи;

— семьи с детьми с инвалидностью;

— инвалиды I, II группы;

— вдовы и вдовцы.

30 % жилья — другие категории:

— госслужащие,

— бюджетники,

— военнослужащие,

— кандасы,

— люди с тяжёлыми заболеваниями.

Ключевыми критериями станут дата и год постановки в очередь.

Доход и жильё: как это будет связано

Доход определит, на какое жильё может претендовать очередник:

Доход ниже одного прожиточного минимума (ПМ) на человека (46 228 ₸):

— субсидирование 50 % аренды;

— арендное жильё от акимата.

Доход выше 1 ПМ на человека:

— льготные ипотеки со ставками кредитования: от 2, 5 или от 9 %.

Какое жильё будут давать

Вариантов два:

Социальное жильё от акиматов. Жильё, выкупленное у застройщиков.

Все очереди и распределения будут открыто публиковаться на сайте Отбасы банка. Обновление списков — раз в квартал.

Социально уязвимые категории смогут получать жилищные сертификаты — помощь с первоначальным взносом по ипотеке. В 2025 году на это выделено 290 млн тенге.

Кто не сможет встать в очередь

Отказ получат:

— те, у кого было или есть жильё в собственности за последние 5 лет (даже подаренное или проданное);

— получившие госжильё ранее, в том числе приватизированное;

— те, кто подал ложные сведения;

— если жильё аварийное, но в другом городе (например, жильё в области, а очередь — в Алматы);

— уже купившие жильё по льготной ипотеке.

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