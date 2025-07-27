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Очередь на жильё в Казахстане — важные изменения

— Сегодня, 16:55
Изображение для новости: Очередь на жильё в Казахстане — важные изменения

pixabay.com

С 24 мая 2025 года в Казахстане изменилась система постановки в очередь на жильё. Вместо старого портала kezekte. kz заработала новая электронная база — Центр обеспечения жилищем от Отбасы банка — orken.otbasybank.kz.
Ходить в банк или акимат больше не нужно.

Что важно знать перед подачей заявки

При подаче заявки по новой системе каждому заявителю придёт SMS-уведомление от номера 1414 о предоставлении согласия на сбор и обработку персональных данных.
Аналогичное сообщение получат члены его семьи.

На данное сообщение нужно обязательно ответить, иначе встать в очередь не удастся.

Если ваш номер или номер членов семьи не зарегистрирован в базе мобильных граждан, не придёт SMS с кодами подтверждения от контактного центра 1414. Без этого система не пропустит заявку.

Что ещё нового?

Дополнительных справок не нужно — все данные проверяются автоматически.
Центр обеспечения жильём интегрирован с 14 госбазами данных и информационными системами.

При подаче заявки система автоматически проверит:

  • отсутствие недвижимости;
  • семейное положение;
  • уровень дохода;
  • статус, категорию нуждающегося в жилище и т. д.

Составляется цифровой портрет заявителя. Это нужно, чтобы видеть правовой и социальный статус семьи, её доходы. Исходя из этих данных будут рекомендованы разные меры господдержки в решении жилищного вопроса.

Как встать в очередь на жильё

  • Зайдите на сайт orken.otbasybank.kz.
  • Авторизуйтесь с ЭЦП.
  • Заполните заявление.
  • Подтвердите согласие по SMS от 1414.

Заявки принимаются круглосуточно.

Срок оказания услуги — один рабочий день.

В случае если к заявке привязываются сканированные документы (например, что жильё является аварийным), то срок составит три рабочих дня.

Если подать заявку в выходной день, то постановка на учёт произойдёт в рабочий день, следующий за выходным.

Кто может встать в очередь на жильё

Все совершеннолетние граждане РК, у которых нет жилья в собственности за последние 5 лет.
Те, чьё единственное жильё признано аварийным.

По последним данным, через Центр обеспечения жильём:

  • подано — 494 384 заявки;
  • одобрено — 249 803.


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