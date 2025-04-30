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Очередь по-новому заработает с 12 мая на автопункте «Кайрак»

— Сегодня, 14:03
Изображение для новости: Очередь по-новому заработает с 12 мая на автопункте «Кайрак»

Фото Н.Луговской/alau.kz

C 12 мая на автомобильном пункте пропуске «Кайрак», планируется запуск проекта по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat. Об этом сообщает Департамента государственных доходов по Костанайской области.

В рамках пилотного режима, перевозчиками, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat.

Для этого необходимо пройти по ссылке https://cqr.qoldau.kz/ru/start, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве.

После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.

Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в представлении перевозчиками возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах.

На текущий момент электронная очередь функционирует на АПП «Аят», «Желкуар», «Убаган», «Акбалшык», «Кондыбай».

 



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