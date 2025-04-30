C 12 мая на автомобильном пункте пропуске «Кайрак», планируется запуск проекта по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat. Об этом сообщает Департамента государственных доходов по Костанайской области.
В рамках пилотного режима, перевозчиками, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat.
Для этого необходимо пройти по ссылке https://cqr.qoldau.kz/ru/start, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве.
После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.
Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в представлении перевозчиками возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах.
На текущий момент электронная очередь функционирует на АПП «Аят», «Желкуар», «Убаган», «Акбалшык», «Кондыбай».
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