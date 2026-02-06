В Аулиеколе очередникам вручили ключи от арендных квартир

Сегодня в Аулиеколе очередники получили ключи от новых квартир. Жильё предоставлено на арендной основе с правом последующей приватизации. До выкупа жильцы будут оплачивать небольшую арендную плату, в которую включены коммунальные услуги.

Кто стал новосёлом

Одной из новосёлов стала многодетная семья Гулсары Сариной. В очереди на жильё женщина состояла с 2019 года. В декабре прошлого года ей пришло SMS-уведомление о предоставлении квартиры. До этого семья арендовала частный дом в районном центре.

Новая квартира и планы семьи

Осматривая новое жильё, хозяйка уже распланировала, как будет организовано пространство. По её словам, квартира просторная и удобная для проживания большой семьи, а наличие собственного жилья стало долгожданным событием.

Поддержка со стороны региона

Первый подарок новосёлам сделал аким Костанайской области — семье передали новый смарт-телевизор. Глава региона отметил, что жилищное строительство в области активно развивается не только в городах, но и в сельской местности. В прошлом году в регионе было построено более 500 тысяч квадратных метров жилья, из которых свыше 60 тысяч — в сельских населённых пунктах.

О новом доме

Новый дом в Аулиеколе — трёхэтажный, с двумя подъездами на 24 квартиры. В нём предусмотрены 15 двухкомнатных и 9 однокомнатных квартир. На сегодняшний день 20 квартир уже распределены, ещё четыре находятся в процессе оформления.

Финансирование проекта

Дом построен за счёт привлечённых инвестиций, а жильё для очередников из социально уязвимых категорий приобретено за счёт бюджетных средств. Общая сумма финансирования проекта превысила 356 миллионов тенге.

