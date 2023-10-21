Очередь в детские сады и списки лекарств: новые системы мониторинга появятся в Казахстане

Цифровые площадки с базой лекарственных препаратов и очередями в детский сад планируют запустить в Казахстане в грядущем году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Обе системы презентовали в правительстве накануне во время совещания.

Лекарственный перечень

Система отслеживания лекарственных средств позволит решить сразу ряд задач. В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств.

Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix. В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования.

«Жители страны будут полностью защищены от подделок. Потребитель может не сомневаться в легальности приобретаемых лекарственных препаратов, их безопасности для жизни и здоровья», — говорит Тамара Дуйсенова.

Очередь в детский сад

Единая база учета данных разработана для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации.

Так, через государственный портал Egov.kz или мобильные приложения банков второго уровня можно будет выбрать до четырех детских садов для постановки ребенка в очередь и затем отслеживать статус своей заявки в режиме онлайн. Как только в одном из учреждений освободится место, родителю будет направлено соответствующее уведомление. В целом вся процедура от выбора садика до заключения договора будет проходить в электронном формате.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.