Очередь в детские сады. Как решают проблему в Костанайской области, сообщил аким

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов проверил ход строительства социальных объектов в областном центре. На сегодняшний день в области сохраняется очередь детей от 2 до 6 лет в детские дошкольные организации, которая составляет более 3 тысяч человек.

В связи с этим активно ведется строительство новых объектов. В целом, ввод четырех детских садов по области. В Аулиекольском районе на 280 мест – введен, в городе Аркалык на 140 мест, в мкрн. Юбилейный на 280 мест, в мкрн. Аэропорт на 280 мест.

«Это позволит нам снизить очередность в детские дошкольные учреждения на 30% на 988 мест», — отметил аким области.

Также, для решения проблемы дефицита ученических мест, в области завершается строительство 3 школ на 1980 мест. В целом, до 2025 года в регионе будут построены 9 школ. Три школы будут построены в городе Костанай: в микрорайонах Аэропорт, Кунай и Береке.

Необходимо отметить, что за последние 3 года в области построены 2 новые школы на 600 мест. До 2027 года будут построены ещё 12 школ на 9480 мест.

Помимо этого, ведется активная работа по развитию спортивной инфраструктуры. За 2023 год было введено в эксплуатацию 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, а также крытый конный манеж в селе Заречное Костанайского района. В текущем году уже открыт спортивный комплекс в селе Денисовка Денисовского района. Строительство еще 9 спортивных объектов как в сельской местности, так и в городе Костанай находится в стадии реализации.

Кроме того, в городе Костанай ведется проект по строительству Центра настольного тенниса, а также разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции аквапарка «Осьминог». Этот проект поможет решить спортивно-досуговые задачи и будет популярен среди населения.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поставил задачу ежегодно увеличивать количество новых объектов образования, таких как школы, детские сады и спортивные комплексы.

«Мы должны создавать все условия для того, чтобы наши дети могли учиться и развиваться в современных учреждениях», — заявил он.

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