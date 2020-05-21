Департамент государственных доходов и его управления в районах и городах Костанайской области с сегодняшнего дня начали прием граждан в новом режиме — с 9 утра до половины седьмого вечера. Однако получить костанайцы смогут в них не все услуги, а лишь те, которые невозможно пока сделать онлайн. К тому же очередь в налоговую нужно забронировать через сайт, электронно, сообщает alau.kz

С 20 мая, то есть с сегодняшнего дня, департамент государственных доходов и все его управления в районах и городах Костанайской области возобновили свою работу практически в прежнем режиме, с 9 утра до половины седьмого вечера. На свои рабочие места вышли все сотрудники налогового органа, однако принимать всех желающих они не будут. На консультацию смогут попасть лишь те костанайцы, которые заранее записались на прием.

«Сайт ДГД Костанайской области, онлайн бронировиние+ заходят на сайт там пошагово расписано. Записывается ИНН, бронирование идет с расчетом 10 минут на человека, они получают талон, есть определенное время, когда они могут подойти, приходят в здание, их встречают модераторы и проводят определенном к специалисту»,- говорит ведущий специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Таким образом, записавшихся костанайцев сегодня в налоговой встречали сначала с проверки тепловизором, затем, убедившись в наличии электронного талона, отправляли на консультации. Некоторым в приеме отказывали, у кого-то был собран неполный пакет документов, другим рекомендовали получить услугу онлайн, потому как на консультацию в налоговую, теперь принимают лишь по тем услугам, которые невозможно пока сделать онлайн.

«Получается услуг в электронном виде их почти 20 — это все электронный портал отправят, первый — регистрация в качестве ИП, учет, возврат налоговых платежей и штрафов, снятие с налога на добавленную стоимость,. Поставка на учет частного нотариуса», — сказала Жанна Турганова.

Согласно расчетам специалистов управления госдоходов Костаная, в день они должны обслуживать примерно 50 человек, но уже утром стало ясно, что костанайцев будет больше. Некоторые приходили узнать, как они сейчас работают.



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