Проект будет действовать в пилотном режиме. Новая система позволит не только упростить процедуру устройства ребёнка в детский сад, но и исключит факторы «ловли мест» и «отката очереди».

Ждать появления мест на информационной платформе Индиго, чтобы попасть в детский сад, больше не придется. С начала мая в Костанае запустят пилотный ваучерный проект. Это новая схема государственного финансирования, которая предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств с их последующей передачей в детский сад. Можно сказать, что теперь деньги «следуют за ребенком».

«Многие родители думают, что есть бесплатные сады, бесплатные школы, такого нет. За деток, что в садах, что в школах оплачивает государство. И, я начала с того, что государственный заказ, он как был так и остается, единственное, что пересмотрена постановка схемы на очередь и оплата услуг дошкольным организациям», — говорит директор департамента методологии и взаимодействия с государственными органами АО «Финансовый центр» Гульмира Наукенова.

На сегодня по Костанаю в очереди на место садики стоит около 6000 детей. С 1 мая, согласно новой системе, все малыши будут разделены на 21 категорию. Преимущество имеют, к примеру, дети военнослужащих, дети с ограниченными возможностями и дети из семей, где родитель имеет инвалидность. Кроме того, очередь будет в общем доступе и любой родитель сможет посмотреть имя и фамилию того, кто стоит перед ним. Таким образом планируется избежать распределение мест «среди своих». Делать все это можно будет по-прежнему через платформу «Индиго», которую обещают модернизировать в ближайшее время. А уведомление о получении ваучера будет отображаться на портале ed24.kz.

«Теперь, если будут около 100 ваучеров это означает, что когда система сама все автоматизирована, это означает, что троим детям из этой очереди выдастся ваучер, двоим детям из этой очереди, двоим из этой, двоим из этой категории и так далее, и он будет крутиться пока не раздаст все 100 ваучеров», — говорит Гульмира Наукенова.

Кстати, количество ваучеров напрямую зависит от местного бюджета. На сегодня в Костанае в садик по госзаказу ходит больше 10.5 тысяч детей, и все они автоматически получают ваучер. Выделение в этом году дополнительных будет рассматриваться опять же исходя из местного бюджета.

«Ваучер аннулируется при переезде в другой населенный пункт, если родитель переезжает с Костаная в Астану, он здесь должен отчислиться, ваучер его сгорает, он должен в Астане заново встать в очередь и получить там ваучер», — говорит директор департамента.

В пилотном режиме проект будет работать до 1 июля, и пока только в областном центре.

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