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Очереди на границах — с российской стороны — МВД

Кадр из видео

В Министерстве внутренних дел сообщили, что очереди на границах с Казахстаном наблюдаются с российской стороны, передает Tengrinews.kz.

«С казахстанской стороны у нас никаких скоплений нет. Все эти очереди действительно километровые, ожидание длительное. Но это прежде всего со стороны границ Российской Федерации, потому что, насколько я знаю, на их контрольно-пропускных пунктах процедура проверки несколько дольше длится. Поэтому, скорее всего, в связи с этим возникал вопрос», — сказал представитель Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Казахстана Аслан Аталыков.

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