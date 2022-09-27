Очереди на границах — с российской стороны — МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили, что очереди на границах с Казахстаном наблюдаются с российской стороны, передает Tengrinews.kz.

«С казахстанской стороны у нас никаких скоплений нет. Все эти очереди действительно километровые, ожидание длительное. Но это прежде всего со стороны границ Российской Федерации, потому что, насколько я знаю, на их контрольно-пропускных пунктах процедура проверки несколько дольше длится. Поэтому, скорее всего, в связи с этим возникал вопрос», — сказал представитель Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Казахстана Аслан Аталыков.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.