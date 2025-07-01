Очереди на границе и новые требования: перевозчиков предупредили о ситуации на пункте пропуска «Кайрак»

Департамент государственных доходов по Костанайской области обратился к перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности с предупреждением о возможных задержках на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» на казахстанско-российской границе.
На границе образовались очереди
Как сообщили в ведомстве, в настоящее время на пункте пропуска «Кайрак» со стороны Казахстана и «Бугристое» со стороны России наблюдается скопление транспортных средств.
Увеличение времени ожидания связано с проводимыми работами по реконструкции и благоустройству территорий пунктов пропуска. В ДГД отметили, что работы направлены на улучшение инфраструктуры и создание более комфортных условий для перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности.
В связи с этим водителям и компаниям рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании маршрутов и сроков доставки грузов.
В России действует система СПОТ
Кроме того, с 1 июня 2026 года в Российской Федерации начала действовать система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).
Согласно новым требованиям, при ввозе товаров автомобильным транспортом получатель на территории России должен заранее оформить документ о предстоящей поставке и получить специальный QR-код. Этот код должен находиться у водителя и предъявляться по требованию контролирующих органов.
В случае отсутствия подтвержденного QR-кода транспортное средство может быть не допущено на территорию Российской Федерации и возвращено обратно.
Что рекомендуют перевозчикам
Чтобы избежать задержек на границе, в ДГД рекомендуют заранее уточнять у российского получателя наличие оформленного QR-кода, проверять его до прибытия на пункт пропуска, иметь код в электронном или распечатанном виде, а также сверять содержащиеся в нем данные с товаросопроводительными документами.
Перевозчиков и участников ВЭД призывают заблаговременно взаимодействовать с российскими получателями грузов и учитывать новые требования при организации перевозок.
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