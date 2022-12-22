Очередная волна потепления ожидает Костанайскую область

До конца декабря в Костанайской области успеет несколько раз поменяться погода. Причем с весьма резкими перепадами, отмечают синоптики.

В начале этой недели Костанайскую область успел захватить Средиземноморский циклон, который принес в регион оттепель и неустойчивый характер погоды. Этот циклон зацепил нас не так серьезно, как, к примеру, европейскую часть России, буквально завалив ее снегом. Как отмечают синоптики, в наш регион зашли холодные арктические массы, которые останутся у нас и завтра. В связи с этим температуры воздуха ночью будет доходить до минус 30, минус 25 градусов.

«Уже в пятницу нас ждет очередная волна потепления, на севере — снег, усиление ветра 15- 25 метро в, повышение температуры ночью минус 10 — 15, днем 2 -7 мороза», — говорит начальник отдела КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

В начале следующей предновогодней недели установится умерено-морозная погода, без осадков. Температура воздуха днем примерно минус 10- минус 15 градусов, а ночью до минус 18 — минус 20. примерно с 29 декабря, продолжают синоптики, погода вновь кардинально поменяется и причина в очередном циклоне — Североатлантическом, который продержится у нас до 1- 2 января.

«По северу области ожидается снег, ветер, метель и температура повышение ночью 5-10, днем теплее, неустойчивая погода, колебание температуры «, — говорит Антонина Шибаршина.

Самое интересное, что и погода начала января 2023 года тоже будет неустойчивой. За первые десять дней нового года нас ждет и минус 30 ночью — это в начале, и около нуля- минус 5 ближе к 10 января.

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