Очередное постановление главного санврача Костанайской области

​В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 43), постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 августа 2020 года № 48 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:​1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 48 от 30 августа 2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 9) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«9) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор;»;

2) подпункт 20) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«20) разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 человек, по предварительной записи, соблюдении требований ПГГСВ РК №43;»;

3) подпункт 28) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«28) разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований ПГГСВ РК №43;»;

4) подпункт 30) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«30) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований ПГГСВ РК №43. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);»;

5) подпункт 34) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«34) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9:00 до 18:00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате ссоблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;»;

6) подпункт 44) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«44) введение следующих ограничительных мер в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан:

– приостановление работы торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники;

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;»;

7) пункт 1 дополнить подпунктами 45), 46), 47) следующего содержания:

«45) разрешение деятельности кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции;

46) разрешение деятельности театров (заполняемость не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43);

47) разрешение деятельности объектов общественного питания, расположенных в торгово развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований ПГГСВ РК №43.».

3. Постановления Главного государственного врача Костанайской области №20 от 22 мая 2020 года, №30 от 19.06.2020 года признать утратившими силу.

​4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области​ В. Нечитайло

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