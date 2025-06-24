Пользователи Казнета всё чаще жалуются на подорожание мобильной связи. Раз в несколько месяцев абоненты получают от операторов уведомления о повышении стоимости тарифов. При этом иногда компании, которые оказывают услуги мобильной связи, поднимают цены едва ли не одновременно, сообщает телеканал КТК.
Из-за подобных действий в Агентстве по защите и развитию конкуренции даже проводили расследование. Но, как выяснилось сегодня, в профильном министерстве к причинам подорожания услуг сотовых операторов относятся с пониманием.
Досжан Мусалиев, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК: – В первую очередь это происходит из-за роста инфляции и зарплат. Кроме того, техническое обеспечение. Та же оптика, необходимое оборудование. Вы сами знаете, что мы покупаем это всё за доллары. И это всё, конечно, влияет на цену. Но мы не устанавливаем размер тарифов, это делает рынок.
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