Очередное спасение ребёнка от падения из окна: героизм или шоу ради квартиры?

13 июля в столичном жилом комплексе «Шеркала» 17-летний Есдаулет Даутбеков спас ребёнка от падения из окна седьмого этажа. В Сети распространилось видео происшествия.

За этот подвиг министр просвещения Асхат Аймагамбетов вручил юноше грант на обучение в одном из вузов Алматы, а глава строительной компании G-park подарил семье Есдаулета трёхкомнатную квартиру в одном из столичных ЖК. Некоторые пользователи соцсетей усомнились в реальности подвига. Они предположили, что спасение постановочное и сделано для того, что получить квартиру.

Журналисты Informburo.kz поговорили с очевидцами и мамой спасённого малыша, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

13 июля в столичном жилом комплексе «Шеркала» 17-летний Есдаулет Даутбеков спас ребёнка от падения из окна седьмого этажа. В Сети распространилось видео происшествия.

За этот подвиг министр просвещения Асхат Аймагамбетов вручил юноше грант на обучение в одном из вузов Алматы, а глава строительной компании G-park подарил семье Есдаулета трёхкомнатную квартиру в одном из столичных ЖК. Некоторые пользователи соцсетей усомнились в реальности подвига. Они предположили, что спасение постановочное и сделано для того, что получить квартиру.

Журналисты Informburo.kz поговорили с очевидцами и мамой спасённого малыша, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Окно, в котором стоял ребёнок в тот вечер / Фото informburo.kz

Считает ли мать ребёнка, который стоял в окне, действия Есдаулета подвигом?

Айжан Сагандыкова – мама спасённого ребёнка. Она рассказала, что приехала в столицу в гости из Костаная. Женщина живёт в ЖК «Шеркала» недавно, с соседями не знакома.

В тот вечер Айжан отправилась в аптеку, предварительно закрыв окна: у одного из её сыновей была ангина, поднялась температура. По словам женщины, её не было в квартире около десяти минут.

«Прихожу – окошко и балкон открыты, на балконе сломано окно. Ходит дома пацан», – сказала она.

Айжан поинтересовалась, что произошло. В ответ ей сообщили, что дети пытались выпрыгнуть, и показали фото.

«По фото ребёнок не прыгал, а просто залез и посмотрел, но все говорят, что он прыгает, а там ребёнок просто смотрит», – сказала женщина.

Айжан добавила, что когда она дома, дети так же смотрят вниз через закрытое окно.

«Он залез и смотрел, не прыгал, даже окошко не успел открыть. Люди забили тревогу», – отметила Айжан.

Она до сих пор не понимает, зачем парень проник в квартиру через окно. Ведь на одном из видео, пока юноша пытается залезть на балкон в её квартиру, ребёнка в окне нет.

Балкон в квартире Айжан Сагандыковой / Фото Informburo.kz

Что рассказал один из парней, который был вместе с Есдаулетом?

Мерей Кабылов – одноклассник Есдаулета Даутбекова и один из тех, кто вместе с ним ринулся на помощь малышу.

«Позавчера играли в футбол. И видим, что толпа смотрит наверх, а там маленький ребёнок зовёт маму и рвёт москитную сетку. Мы стояли и не знали, что делать, а потом подумали и поднялись к соседям. Там дверь открыта, и соседи нам говорят: «Проходите, может, зайдёте через окно». И Есдаулет сказал: «Я залезу в окно», – рассказал Мерей Кабылов.

По его словам, спецслужбы прибыли на место уже после того, как парни вышли обратно во двор.

Мерей охарактеризовал своего одноклассника как доброго человека. Он также отметил, что грант, который ему вручили, пришёлся очень кстати, так как Есдаулет не смог набрать нужный балл и поступить в вуз.

Мерей Кабылов / Фото Informburo.kz

Считают ли очевидцы действия Есдаулета подвигом?

Гульзат Байжанова – одна из жительниц ЖК «Шеркала». Она рассказала, что возвращалась с прогулки, когда увидела толпу людей во дворе.

«Мы посмотрели: там в окне стоял ребёнок, можно сказать, на грани. И там уже все внизу кричали», – сказала она.

Женщина добавила, что видела в окне ещё одного ребёнка – примерно двух лет на вид.

«Там, кажется, был ещё один ребёнок. Вероятно, двух лет, потому что он не разговаривал, а кричал. В это время молодей человек через соседнее окно перелез», – рассказала Гульзат Байжанова.

Пока Есдаулет пытался проникнуть на балкон, специальных служб на месте ещё не было. Стоявшие рядом женщины сообщили, что уже вызвали скорую помощь и МЧС. Когда Есдаулету всё-таки удалось проникнуть на балкон, он снял ребёнка, помахал толпе и закрыл окно. На вопрос, считает ли девушка, что юноша совершил подвиг, она ответила утвердительно.

«Конечно, это подвиг. Когда он стоял на седьмом этаже, я думала: вдруг он упадёт? Он ведь сам мог стать инвалидом, это риск», – сказала Гульзат Байжанова.

Гульзат добавила, что в толпе было много мужчин, которых она просила положить что-нибудь наземь – на случай, если ребёнок упадёт. Однако никто ничего не предпринял.

Малика Кусаинова тоже своими глазами видела, как Есдаулет Даутбеков спасал ребёнка. Именно она взяла у молодого человека небольшое интервью, которое широко распространилось в Интернете.

«Мальчик и девочка могли упасть с седьмого этажа. Здесь стояли взрослые, никто не побежал туда. Поднялась туда сама – соседи говорят, что мама ушла в магазин, а детей закрыла. Я спустилась и увидела, что мальчик побежал туда», – рассказала Малика Кусаинова.

По словам женщины, очевидцы боялись, что ребёнок выпадет из окна, потому что он наваливался всем телом на сетку. Она также объяснила, что какие-то детали спасения, возможно, не попали на видео: вокруг был ажиотаж, но все хотели запечатлеть, как юноша по скользкому керамограниту пытается залезть на балкон.

«Мне стало обидно, когда в Instagram об этом писали, что это подстава. Это не было подставой. Я лично интервью у него почему взяла? Потому что это патриотизм. Я не знаю его и его родственников. Я чисто от души ребёнку хотела хорошее сделать, я ему не родственница, не соседка», – объяснила Малика Кусаинова.

Она добавила, что юноша полностью заслужил свою награду.

«А если бы он упал, стал бы калекой? Почему дядьки не побежали? Почему другие стояли, но никто не побежал? Он действительно заслуживает квартиру и учёбу», – заключила Малика Кусаинова.

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