Очередной развод на деньги при продаже авто

Об очередной уловке аферистов рассказал в соцсетях алматинский автовладелец. Он выставил на продажу свой Hyundai Accent 2015 года выпуска за 6.35 млн тенге на нашем сайте.

Пошли звонки от потенциальных покупателей, и один из звонивших попросил скинуть фото техпаспорта и удостоверения личности по ватсапу под предлогом проверки на штрафы. Продавец, не ожидая подвоха, выслал. И даже с учётом меры предосторожности — затерев ИИН на удостоверении — «клиент» попал на крючок мошенников, сообщает сайт kolesa.kz

Где тут развод?

Спустя время продавца начали одолевать звонками некие люди, требовавшие встречи и продажи «Акцента», так как уже перечислили за него задаток. Но… продавец-то ничего не получал. Какой ещё задаток?

Как оказалось, мошенники создали несколько ложных объявлений с фото его машины, но уже за 5 млн тенге. Понятное дело, что за такую цену желающих было гораздо больше! В разговоре обманщики настаивали на переводе задатка, а в подтверждение чистоты сделки отправляли людям фотографии документов реального продавца. Получив деньги, они удаляли липовое объявление, а на телефонные звонки, как и следовало ожидать, уже не отвечали.

Мужчина обратился в полицию, но аферистов пока не поймали.

Чтобы не стать жертвой мошенников, руководствуйтесь списком:

Не отправлять фото документов по мессенджерам! Никому. Это небезопасно.

Не делиться личными данными: ИИН, номерами документов, домашним адресом, сведениями о семье и доходах.

Не передавать данные банковских карт и их фото, не сообщать коды из СМС- и пуш-уведомлений. Для безопасных операций по переводу денег достаточно сообщить только номер банковской карты.

Продолжать переписку внутри приложения через личные сообщения Kolesa.kz. Часто мошенники предлагают воспользоваться WhatsApp или Telegram, где возможно очистить чат.

Не отправлять, не передавать предоплату, пока не заключён договор или не написана расписка.

Не переходить по ссылкам для проведения оплаты, которые отправляет продавец.

Не устанавливать сторонних расширений и программ на свои устройства.

Что делать, когда уже обманули?

Если попались на удочку мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию с заявлением.

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