Очередной развод на деньги при продаже авто

rg.ru
Об очередной уловке аферистов рассказал в соцсетях алматинский автовладелец. Он выставил на продажу свой Hyundai Accent 2015 года выпуска за 6.35 млн тенге на нашем сайте.
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Пошли звонки от потенциальных покупателей, и один из звонивших попросил скинуть фото техпаспорта и удостоверения личности по ватсапу под предлогом проверки на штрафы. Продавец, не ожидая подвоха, выслал. И даже с учётом меры предосторожности — затерев ИИН на удостоверении — «клиент» попал на крючок мошенников, сообщает сайт kolesa.kz
Где тут развод?
Спустя время продавца начали одолевать звонками некие люди, требовавшие встречи и продажи «Акцента», так как уже перечислили за него задаток. Но… продавец-то ничего не получал. Какой ещё задаток?
Как оказалось, мошенники создали несколько ложных объявлений с фото его машины, но уже за 5 млн тенге. Понятное дело, что за такую цену желающих было гораздо больше! В разговоре обманщики настаивали на переводе задатка, а в подтверждение чистоты сделки отправляли людям фотографии документов реального продавца. Получив деньги, они удаляли липовое объявление, а на телефонные звонки, как и следовало ожидать, уже не отвечали.
Мужчина обратился в полицию, но аферистов пока не поймали.
Чтобы не стать жертвой мошенников, руководствуйтесь списком:
- Не отправлять фото документов по мессенджерам! Никому. Это небезопасно.
- Не делиться личными данными: ИИН, номерами документов, домашним адресом, сведениями о семье и доходах.
- Не передавать данные банковских карт и их фото, не сообщать коды из СМС- и пуш-уведомлений. Для безопасных операций по переводу денег достаточно сообщить только номер банковской карты.
- Продолжать переписку внутри приложения через личные сообщения Kolesa.kz. Часто мошенники предлагают воспользоваться WhatsApp или Telegram, где возможно очистить чат.
- Не отправлять, не передавать предоплату, пока не заключён договор или не написана расписка.
- Не переходить по ссылкам для проведения оплаты, которые отправляет продавец.
- Не устанавливать сторонних расширений и программ на свои устройства.
Что делать, когда уже обманули?
Если попались на удочку мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию с заявлением.
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