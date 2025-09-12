Очередную высотку планируют возвести в Костанае, а вокруг нее коммерческие здания и паркинг. Все это задумал построить частник на своей же земле. Речь идет о двух гектарах на пустыре близ авторынка «Беркут». Но, поблизости работают десятки торговых павильонов, которые пользуются спросом среди водителей.

В Костанае в районе авторынка «Беркут» появится 16 этажный жилой комплекс, окруженный коммерческими помещениями. Это земля принадлежит частному лицу и он запланировал застроить пустырь. Но, при этом, торговые помещения останутся не тронутыми и предприниматели продолжат свою деятельность. ))

Проект детальной планировки пустыря в границах улиц Бородина, Урицкого, Гоголя и проспекта Аль-Фараби уже готов. В общем, во владении частника находятся 13 гектаров, а будущие здания займут из них чуть больше двух. Обсуждение 16-этажки и застройки территории вокруг нее обсудили в зале дома культуры Мирас. По данным организаторов здесь собралось около полсотни человек и все проголосовали за то, что слушания состоялись.

«Это проект детальной планировки, да. Получается он разрабатывается на основе генерального плана, то есть ПДП детализирует решение генерального плана и является производным от генерального плана. — А, вот генеральный план меняться будет, это никак не скажется на будущей застройке? — Нет, никак, то есть оно в рабочем режиме все идет, корректировка генплана да, она планируется, они будут просто переноситься эти проекты автоматически», — говорит и.о.руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Екатерина Хамидулина.

Также, мы поинтересовались не повторит ли эта 16-этажка судьбу скандально известного ЖК «Васильевский», у которого сейчас не хватает количества парковочных мест для ввода в эксплуатацию. Екатерина Хамидулина пояснила, что здесь ситуация разворачивается несколько иначе, и территории по сути достаточно, так как сам дом займет меньше гектара земли. На слушаниях присутствовал и проектировщик. Автор проекта рассказал, что это будет целый общественно-деловой центр с благоустроенной территорией вокруг.

«Общий вид города будет очень красивый, потому что там центр города, там полностью разрушенное здание, пустая земля. Поэтому, было принято решение на этой земле поставить такой большой деловой центр. Там будут жилые помещения, апартаменты будут, и будут коммерческие помещения под, еще раз повторяю, под медицинские учреждения, под детские сады, там очень много всего», — объяснил представитель проектной организации Олжас Жаныспанов.

Что касается мощности инженерных сетей, то здесь, пояснил Олжас Жаныспанов, у частника они имеются, можно сказать с запасом. Однако, все более подробно и детально будет определено уже в рабочем проекте этой территории.

"Письмо учителю" - Избасар Айдана Шортанбаевна В преддверии Дня учителя мы, родители учеников 5 «Б» класса школы №32 города Костаная, хотим...

"Письмо учителю" - Аяпбергенова Бахытгуль Тлеубаевна Уважаемая Аяпбергенова Бахытгуль Тлеубаевна, примите самые искренние слова благодарности! Я хочу поблагодарить вас за то,...

Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 сентября Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 сентября 2025 года В ближайшие дни в связи с...