Очередные нарушения выявила в ходе рейда мониторинговая группа

Несмотря на очередные послабления карантина, режим локдаун будет действовать в выходные дни. Минувшие суббота и воскресение исключением не стали. Поэтому, как соблюдается режим работы и санитарные требования в торговых точках, проверила мониторинговая группа. Нарушители нашлись. Кто-то ссылается на незнание правил, а кто-то пытается продавать в присутствии проверяющих через «черный вход», передает alau.kz

Мониторинговая группа из числа сотрудников СЭС, полиции и городского акимата провела очередной рейд. Он начался в 8 вечера. И сначала никаких нарушений режима локдаун обнаружено не было. Увеселительные заведения закрыты, а продуктовые магазины работали с соблюдением саннорм. Но спустя пару часов в поле зрения группы оказались сразу несколько нарушителей это магазин, кафе и пункт быстрого питания. Вот так, без масок поспешно покинули магазин несколько покупателей. Сам персонал тоже оказался не готов к встрече мониторинговой группы. На руках у продавцов не оказалось перчаток, вместо этого они лежали под прилавком. На этом нарушения не закончились.

«Маска у вас неправильно надета, на нос нужно ее. Вы контактируете с людьми. Обязательно наличие перчаток у вас должно быть. Вы занимаетесь реализацией продуктов питания, также напитков. Обязательно вы с посетителями должны быть в перчатках. Замер температуры сотрудников данного магазина, предоставьте также по поводу разметку поясните нам, почему разметки нет», — спросили у продавца сотрудники мониторинговой группы.

Как и положено, сотрудникам в очередной раз разъясняли санитарные требования, взяли с них объяснительные. А вот владельцу магазина еще предстоит оплатить штраф. Штраф грозит и другому предпринимателю, в чьем заведении после 21:00 шла активная выдача готовых заказов.

Администратор заведения пыталась объяснить группе, что не успела закончить всю работу, а на кухне заготавливают мясо на завтра. И пока девушка просила показать ей постановление, где говорится о запрете работы в ночное время и объясняла, что они «не нарушили» требований, с другой двери, ожидавшие на парковке клиенты, получали свои заказы. Активно готовили заказы и в пункте быстрого питания.

«В области объявлен режим локдауна. Мониторинговая группа провела очередные рейдовые мероприятия. Выявлены нарушения это режим работы, несоблюдение масочного режима, отсутствие перчаток», — указала руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата г.Костанай Илона Тимошенко.

Илона Тимошенко указала, что по всем выявленным нарушениям составлены протоколы, и предпринимателям за нарушение требований придется выплачивать штрафы. Подобные рейды будут продолжены и дальше.

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