Очередные послабления карантина? Состоялось заседание оперштаба Костанайской области

Заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции с участием Архимеда Мухамбетова состоялось в областном акимате.

Акимам регионов было поручено принять меры для соблюдения карантинных мер казахстанцами. Начиная с 28 апреля в Костанайской области введено 4 этапа смягчения ограничительных мер.

«Проведенный анализ показал, что со смягчением ограничительных мероприятий увеличивается недельный прирост заболеваемости: в период с 4 по 10 мая зарегистрировано 11 случаев — темп прироста за неделю составил 22%, с 11 по 17 мая – 18 случаев — темп прироста — 29,5%, с 18 по 24 мая – 48 случаев — темп прироста — 60,7%. То есть многие восприняли открытие магазинов и парков как отмену режима карантина. Наблюдаются многочисленные нарушения ограничительных мер как со стороны граждан, так и со стороны субъектов предпринимательства», — отметил аким.

Так, мониторингом выявлены нарушения в заведениях, магазинах, ТРЦ Костаная, Рудного, Житикары, Камыстинского района. Также, жителями Костаная не соблюдается ограничение по времени свободного выхода из мест проживания. Так отмечены прогулки после 22.00 по Набережной по улице Гашека, проведение тренировок на открытом футбольном поле по проспекту Абая. Следует отметить, что нарушителям грозит штраф от 100 до 500 МРП (от 277800 тенге до 1389000 тенге). А кроме того, по решению суда – приостановление деятельности.

Аким Житикары на заседании оперштаба попросил рассмотреть вопрос включения в Житикаринском районе с 28 мая в перечень разрешенных видов деятельности, при условии достижения уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней и обязательном соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима:

— работу непродовольственных магазинов площадью до 2000 кв.м. с временным режимом работы с 10.00 до 17.00 часов;

— работу непродовольственных рынков (вне зданий) с временным режимом работы с 10.00 до 15.00 часов;

— работу станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных (по предварительной записи) с режимом работы с 9.00 до 21.00 часов;

— работу салонов красоты (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках;

— работу медицинских центров, стоматологических кабинетов (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках;

— работу бань и саун (до 20 помывочных мест) с исключением бассейнов, с режимом работы с 9.00 до 21.00 часов;

— работу ломбардов;

— работу объектов по оказанию услуг населению – обувные, швейные мастерские с временным режимом работы с 10.00 до 17.00 часов;

— работу дачных маршрутов, согласно расписанию.

Штаб решение поддержал с 29 мая

«В завершении хочу обратить внимание жителей области, а также руководителей предприятий и организаций всех форм собственности на то, что мы продолжим мониторинг соблюдения карантинных мер. Решение о дальнейшем послаблении ограничений будет приниматься не только исходя из эпидемиологической ситуации, но в первую очередь — при неукоснительном соблюдении режима карантина. В случае ухудшения эпидситуации, возможен возврат к строгому карантину», — заключил глава региона.

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