Очистка и освещение города. Аким области в пассажирском автобусе объехал улицы Костаная

Не в зале для совещаний, а в обычном автобусе сегодня главе региона докладывали о планах по ремонту дорог и освещению улиц Костаная.

В рабочую поездку взяли и журналистов, отвечая попутно и на другие острые вопросы. К примеру, почему на дороге не видно снегоуборочных машин и нечищенными к полудню были даже центральные улицы.

«Техника работала и работает. За один день невозможно почистить город. Поэтому все меры будут приняты», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Также проблемным для города остается и освещение улиц. В этом году финансирование увеличили в 14 раз. Выделено 2 миллиарда тенге. Старые светильники будут менять на новые, которые будут регулироваться операторами.

«Будет в два раза освещение ярче. И на 30% экономичнее. Если мы 500 миллионов тенге сейчас тратим на освещение по городу, примерно, то где-то миллионов 100-150 будет экономия за счет новых ламп», — сообщил Марат Жундубаев.

Немалые средства выделяются и на ремонт дорог, а также дворовых территорий. Пять миллиардов тенге позволит привести в порядок дорожное полотно на шестидесяти пяти улицах областного центра. Чтобы приступить к ремонту на улице Фролова, которая соединится с триатлон парком, необходимо 930 миллионов тенге. Их поступления ждут из республиканского бюджета. Недоумение акима области вызвали кронированные вдоль этой трассы деревья.

«Наверное, лучше подсаживать новые деревья, чем уродовать нормально растущее дерево. Понятно, когда они мешают проводам, но когда они стоят и никому не мешают, что их обрезать», — сказал Кумар Аксакалов.

Начнут реализовывать в этом году и двухгодичный проект по реконструкции улицы Съянова. В июле проект выйдет с госэкспертизы и все что успеют, сделают до наступления холодов. В целом же растущее финансирование городского бюджета позволяет реализовывать разные планы.

«В 21-ом году было 70. В 22-ом году 80. В этом году уже 126 миллиардов для города. Это инфраструктурные проекты, это строительство. Существенно увеличивается бюджет расходов для улучшения инфраструктуры и повышения качества жизни горожан», — сказал аким Костанайской области.

Планируют увеличить и количество парков и зон для отдыха в Костанае. На следующей неделе, также в не формальной обстановке, пройдет ещё одна рабочая поездка акима области.

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