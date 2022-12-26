Очистка от снега. По-прежнему лидирующий вопрос в обращениях костанайцев в «Айкомек»

Пилотный проект признан успешным. Полгода назад в трех районах Костаная появились специалисты по связям с общественностью — сотрудники ситуационного центра Айкомек. За это время им удалось помочь более чем четырем сотням граждан.

Количество жалоб на очистку города от снега сократилось на четыре процента. Но данный вопрос по-прежнему занимает лидирующую позицию в обращениях граждан в Айкомек. Также актуальными остаются темы уличного освещения и дорожной инфраструктуры. Ситуационный центр, как ведомство, позволяющее оперативно решить ту или иную проблему, пользуется у костанайцев популярностью. Только за этот год в него обратилось 68 тысяч граждан.

«Если в разрезе, то 46 тысяч 685 обращений закрыты операторами ситуационного центра с 1 звонка в консультативном режиме. 21215 обращений зарегистрированы как обращения жителей и направлены в работу госучреждений и ответственные службы города. 834 обращения — благодарности и предложения», — говорит руководитель ситуационного центра Костаная Азель Айсабаева.

Полгода назад в Костанае запустили и пилотный проект. В трех районах города начали работать сотрудники ситуационного центра Айкомек, в народе их называют «старшие по району». За это время им удалось помочь более чем четырем сотням костанайцев в решении их проблем. Однако круг обязанностей этих специалистов значительно шире.

«В него входит объезд остановочных павильонов, еженедельный мониторинг, ликвидация несанкционированных свалок. На ежедневной основе провидится прием граждан, встречи с населением, мониторинг уличного освещения, мониторинг по уборке и вывозу снега. На ежедневной основе старшие по району обеспечивают взаимодействие с госорганами для решения проблем жителей, ведут информационную работу», — отметила Азель Айсабаева.

Аким отметил, что работу ситуационного центра они оценивают положительно. Основная часть обращений — это 54% поступает через соцсети. Этот канал связи в этом году у костанайцев пользуется наибольшей популярностью. В 2021-ом, к слову, эта цифра была значительно ниже. Лишь 15% обращений были получены через интернет. Поэтому градоначальник отметил, стоять на месте в техническом вопросе не стоит.

«Здесь по «Айкомеку» вопросов нет. И если у вас есть какие-то пожелания по материально-технической базе например, идеи, предложения, мы будем поддерживать. Почему, потому что эту службу нам нужно все время модернизировать, на месте стоять нельзя. Поэтому мы ждем от вас предложений», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

В целом же за три года в ситуационный центр Айкомек поступило 320 тысяч обращений. И ни одно из них не осталось без внимания.

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