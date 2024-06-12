Оцифровали документ об образовании в Казахстане

Перечень цифровых документов пополнился аттестатом об основном среднем и общем среднем образовании. Он будет доступен в новом сервисе «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile, передает пресс-служба Минпросвещения Казахстана.

«Начиная с этого года аттестаты выпускников школ будут доступны в цифровом формате. Для этого в мобильном приложении eGovMobile необходимо пройти на новый сервис «Bilim», где в разделе «Мои дети» будут доступны цифровые документы несовершеннолетних для родителей или законных представителей», — отметила и.о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

Напомним, месяц назад Министерством просвещения РК был запущен новый сервис «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile, который включает несколько разделов, содержащих информацию об образовании, цифровые документы и др. Годом ранее в приложении стали доступны дипломы колледжей с QR-кодом.

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