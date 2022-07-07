«Одернула ребёнка так, что случился перелом». Воспитатель детсада в Костанае уволена

Воспитатель детского сада в Костанае, грубо одернувшая ребенка, уволена, передает Tengrinews.kz.

Воспитатель детского сада № 61 в Костанае, которая грубо одернула сидящего на стуле ребенка, больше не работает в дошкольном учреждении. Об этом сообщили в отделе образования.

«По инциденту, произошедшему в ясли-саду № 61, отдел образования сообщает, что по отношению к руководителю сада приняты меры дисциплинарного характера, а воспитатель на данный момент уволена», — так ответили в комментариях к публикации в Сети с официального аккаунта отдела образования.

В полиции же сообщили, что дела, предусмотренные статьей 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью», считаются делами частного обвинения и рассматриваются в суде по заявлению потерпевшей стороны.

Напомним, ранее инцидент в детском саду № 61 попал на камеру видеонаблюдения в Костанае. Воспитатель так одернула трехлетнего ребенка, сидящего на стуле, что у него случился перелом ключицы. По словам родителей малыша, они написали заявление в полицию. Однако там ответили, что не усматривают состава преступления по статье 141 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».

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