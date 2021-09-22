Одежда для учителей. Какие школы перешли на единую форму в Костанае?

Единая форма одежды для педагогического коллектива. Практически в половине школ Костаная, также как и ученики, педагоги приходят на работу в форме. Причем каждая организация образования фасон, цвет и комплектацию выбирает самостоятельно.

Требования или приказа от областного управления образования о единой форме одежды для педколлективов нет, однако эта тенденция распространяется.

Педагогический стаж Зауреш Даумовой уже 37 лет. Свою работу она считает значимой и важной. Ведь педагог не только дает знания подрастающему поколению, но и в какой-то мере занимается воспитанием и даже становится примером для подражания. Поэтому когда несколько лет назад в школе педагогический совет решал нужна ли педагогам единая форма, она была однозначно «за».

«Я считаю, учитель 21 века должен быть в форме. Поэтому и статус педагога, который принят у нас закон «О статусе педагога», как-то к этому обязывает, понимаете? Я считаю это нужно и надо. Мы пример для своих учеников и для родителей», — говорит учитель английского языка школы-гимназии №3 Костаная Зауреш Даумова.

По словам Меруерт Джаиковой, при принятии решения по введению формы, конечно, единого мнения в педагогическом коллективе школы не было. Однако, большинство было «за». Со временем и те, кто был против, оценили преимущества формы.

«Если мы говорим что, например, школьная форма дисциплинирует учащихся, также и учителей дисциплинирует. И мы гордимся, что у нас есть единая форма. И вновь прибывшие учителя не против приобретать форму. Так что это очень удобно», — говорит замдиректора школы-лицея №3 Костаная Меруерт Джаикова.

На сегодня, по данным областного управления образования, практически в половине школ Костаная, а это примерно 30% от всех школ региона, педагоги носят единую форму одежды. И тенденция продолжает распространяться.

«Еще раз подчеркиваю, что это действительно выбор каждого коллектива, самостоятельно. Нет такой единой директивы, нет какого-то приказа, рекомендаций о том, что форма необходима. Но, постепенно наши педагоги самостоятельно приходят к такому выбору. Видят, когда приезжают по обмену опытом, как выглядят достойно, красиво, строго и собрано коллектив школы и постепенно форма распространяется по школам области», — объяснила пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

К слову, никаких рекомендаций в управлении образования по поводу комплектации формы для учителей тоже нет. Каждый педагог, если речь идет о женщине, может выбрать самостоятельно в чем ему удобнее. К примеру, в юбке и пиджаке, либо в брюках и жилете. Главное, чтобы стиль одежды был классическим. Это требование относится и к тем школам, в которых единой формы для учителей нет.

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