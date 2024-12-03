Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев разъяснил, как отразится на казахстанцах новый порядок ввоза автомобилей, который начал действовать с 1 декабря 2024 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что завоз автомобилей в страну по этим правилам действует с 2015 года.

«То есть никаких изменений в правилах не было. И я просто приведу два факта. В 2023 году у нас были случаи, когда один человек ввез 793 автомобиля. 34 человека завезли более 100 автомобилей. То есть, по всем признакам они занимаются предпринимательской деятельностью. Поэтому, в первую очередь, дело не в установлении каких-то ограничений. Мы говорим о том, что если люди хотят заниматься предпринимательской деятельностью, буквально сотнями ввозить машины, то они все-таки должны соблюдать законные требования государственных органов и платить все соответствующие сборы», – озвучил Шарлапаев.

Он также напомнил, что если люди хотят сотнями ввозить машины, то они должны зарегистрировать ТОО и платить все соответствующие сборы, а не обходить законные требования государства.

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