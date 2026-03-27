Один день — и начнут штрафовать: что ждёт должников по налогу

Срок уплаты налога на транспортные средства за 2025 год для физических лиц в Казахстане истекает 1 апреля 2026 года. Об этом напоминает Комитет государственных доходов.

Исчисление налога граждане производят самостоятельно на основании действующих ставок налогового законодательства. При расчёте применяется месячный расчётный показатель (МРП), установленный на 2025 год — 3 932 тенге.

Рассчитать сумму налога можно с помощью онлайн-калькулятора на официальном портале. Кроме того, налоговые органы ежегодно самостоятельно производят расчёты для определения сальдо, а информация о начислениях направляется пользователям через мобильные приложения банков второго уровня в виде push-уведомлений.

Что грозит за просрочку

Если налог не будет уплачен вовремя, уже со 2 апреля 2026 года начнёт начисляться пеня за каждый день просрочки.

При наличии задолженности с 10 мая налоговые органы начнут применять меры взыскания. Если сумма долга превышает 1 МРП, должнику направляется налоговый приказ.

В случае, если задолженность не будет погашена в течение 5 рабочих дней, документ передаётся частному судебному исполнителю для принудительного взыскания.

Возможные ограничения

Судебные исполнители вправе применять меры принудительного взыскания, включая:

арест банковских счетов,

арест имущества.

Кроме того, при задолженности свыше 40 МРП гражданину может быть временно ограничен выезд из Казахстана.

Где проверить начисления

Информация о сумме налога доступна:

на официальном портале Комитета государственных доходов,

в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц»,

в мобильных приложениях банков второго уровня.

Специалисты рекомендуют не затягивать с оплатой, чтобы избежать начисления пени и применения мер взыскания.

Полиция Костаная подвела итоги: сколько нарушений выявили В Костанае сотрудники полиции провели комплекс профилактических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и...

В Казахстане передумали: старые 10 000 тенге будут в ходу дольше Национальный банк Казахстана продлил срок параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге. Теперь использовать купюры...