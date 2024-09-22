Один из штрафов хотят увеличить в Казахстане

Увеличить штраф за нарушение правил организации техосмотра транспортных средств планируют в Казахстане, сообщает «24KZ».

Новые поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом на заседании Сената рассказал депутат Евгений Больгерт. По его словам, за формальный осмотр штрафы для малых предприятий вырастут почти в 5 раз. Им придется заплатить до 184 600 тенге вместо прежних 37 000 тенге.

Для субъектов среднего предпринимательства эта сумма достигнет 258 тысяч тенге, для крупных – 369 тысяч. Причем если нарушения серьезные, то могут и вовсе закрыть станцию техосмотра.

Напомним, о дорожной безопасности говорил в своём послании Глава государства. Она, прежде всего, может быть обеспечена посредством улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и надлежащим контролем за техническим состоянием автомобилей. С начала года в результате ДТП погибло свыше 1300 человек, пострадали более 16 тысяч.

«В Послании Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Рассмотренные сегодня законы предусматривают совершенствование законодательства в области организации дорожного движения. Также предусмотрены нормы, направленные на дальнейшую цифровизацию дорожной безопасности. Надеемся, что одобренные законы будут способствовать повышению безопасности на дорогах», — отметил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.

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