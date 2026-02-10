В Казахстане действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за пропаганду терроризма и публичные призывы к совершению террористических актов. Эти нормы направлены на защиту общественной безопасности и предотвращение угроз жизни и здоровью граждан. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Согласно статье 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества. Если противоправные действия совершаются с использованием средств массовой информации, телекоммуникационных сетей или онлайн-платформ, ответственность ужесточается и может достигать 12 лет лишения свободы.
Комментарии и публикации в соцсетях также под запретом
Уголовно наказуемыми признаются не только прямые призывы к насилию, но и иные формы поддержки терроризма. В частности, одобрение или оправдание террористических актов, в том числе в виде комментариев, публикаций или репостов в социальных сетях, также квалифицируется как пропаганда терроризма.
В Генеральной прокуратуре подчёркивают, что свобода слова, гарантированная Конституцией, не допускает пропаганду насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности, подрыва безопасности государства, а также призывов к войне, жестокости и насилию.
Лжетерроризм: ответственность за ложные сообщения
Отдельную обеспокоенность вызывают заведомо ложные сообщения о минировании школ, торговых центров, аэропортов, вокзалов и других объектов массового пребывания людей. Несмотря на то что подобные сообщения часто не подтверждаются, каждое из них рассматривается как реальная угроза и требует немедленного реагирования экстренных служб.
За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма статьёй 273 Уголовного кодекса РК предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.
Анонимность в сети — иллюзия
Правоохранительные органы отмечают, что лица, совершающие подобные преступления, ошибочно рассчитывают на анонимность. В условиях цифровизации и использования современных технологий установление личности правонарушителя является лишь вопросом времени.
Так, в прошлом году в суды направлено 25 уголовных дел по фактам лжетерроризма. В одном из случаев ученик 11 класса, несмотря на использование подмены IP-адреса и изменение голоса, был установлен и осуждён к одному году ограничения свободы. В другом случае житель Актау получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы за ложное сообщение о бомбе в образовательном учреждении.
Призыв к родителям и гражданам
Каждое ложное сообщение влечёт за собой масштабные проверки с участием полиции, МЧС, КНБ и бригад скорой помощи. Все понесённые государством затраты подлежат взысканию с виновных лиц.
Генеральная прокуратура призывает граждан к ответственности и благоразумию, а родителей — уделять особое внимание поведению и активности детей в интернете и социальных сетях. Даже кажущаяся «шутка» может повлечь серьёзные правовые последствия и навсегда изменить судьбу человека.
