Один погиб. Двоих пешеходов сбили на трассе в Костанайской области

О дорожно-транспортном происшествии на трассе в Костанайской области сообщил замначальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.

Авария случилась на 167-ом километре автодороги «Костанай-Аулиеколь — Сурган».

«Водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной «Лада», в 21:20 совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток передвигались по проезжей части. В результате ДТП один пешеход погиб на месте ДТП, второй госпитализирован», — сообщил Виталий Цой.

В связи со сложившейся ситуацией, в целях снижения количества ДТП и усиления дисциплины участников дорожного движения, а так же присечения и выявления грубых нарушений ПДД, в регионе объявлена операция «Безопасная дорога».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.