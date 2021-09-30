Один погиб. Двоих пешеходов сбили на трассе в Костанайской области

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О дорожно-транспортном происшествии на трассе в Костанайской области сообщил замначальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.
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Авария случилась на 167-ом километре автодороги «Костанай-Аулиеколь — Сурган».
«Водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной «Лада», в 21:20 совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток передвигались по проезжей части. В результате ДТП один пешеход погиб на месте ДТП, второй госпитализирован», — сообщил Виталий Цой.
В связи со сложившейся ситуацией, в целях снижения количества ДТП и усиления дисциплины участников дорожного движения, а так же присечения и выявления грубых нарушений ПДД, в регионе объявлена операция «Безопасная дорога».
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