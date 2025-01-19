В полиции Астаны подтвердили факт ЧП в одной из городских квартир, где 21-летний горожанин устроил резню. В результате его двоюродный брат погиб, а ещё три родственницы получили ранения, передает informburo.kz

«Подозреваемый, 21-летний житель столицы, задержан и водворен в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной конфликта стало замечание, сделанное родственниками в его адрес. Обстоятельства происшествия выясняются», – рассказал начальник УП столичного района «Алматы» Диас Токатов.

По неофициальной информации, глубокой ночью, когда вся семья уже отдыхала, парня неоднократно попросили тоже выключить телефон и лечь спать. В ответ он взял в руки нож.

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https://informburo.kz/novosti/odin-pogib-troe-raneny-astanchanin-porezal-rodstvennikov-posle-sdelannogo-zamechaniya

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