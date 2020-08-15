USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Один ребенок за партой, ношение масок. Как будут работать дежурные…

Один ребенок за партой, ношение масок. Как будут работать дежурные группы в школах Костаная?

Vinkmag ad

В Костанайской области продолжается работа по подготовке к началу нового учебного года. По предварительным данным, контингент учащихся составит около 110  тысяч школьников, из них 12 тысяч детей — это первоклассники.

21-ая костанайская школа готовится к новому учебному году. Осталось всего пол месяца на то, чтобы создать все необходимые условия для приёма детей. Напомним, что в Казахстане было принято решение, что ученики начальных классов первую четверть могут начать не дистанционно, а в живую. Только при условии, если родители захотят отпустить своих детей в школу. Желающие уже есть. Поэтому кабинеты начальных классов уже готовят к встрече учеников.

«За одной партой будет сидеть один ребенок. То есть, будет установлено социальное расстояние», — говорит директор СШ №21 города Костанай Анар Кабдулинова.

Ежедневно при входе у детей и учителей будут измерять температуру. Ношение масок в школах будет обязательным условием. Руководству школы так же предстоит позаботиться о возможности кварцевать кабинеты и установить санитайзеры.

«На сегодняшний день при обучении в таком формате планируется открыть 2500 групп с охватом 28 тысяч школьников. Это где-то 57 % от общего контингента учащихся младших классов», — сообщает заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области Айжан Баймаканова.

Школьные столовые пока работать не будут, поскольку ожидается, что уроки сделают сокращёнными и дети находиться долго в школе не будут. О длительности уроков и их количестве станет известно ближе к сентябрю. Расписание до родителей доведут классные руководители младшеклассников. Но в управлении образования нам сообщили, что обучение в школах разделят на смены. К примеру, если в классе 30 учащихся, их разделят на 2 подгруппы по 15 человек, и каждая из них будет ходить в свое время. Кстати, если в классе кто-то заболеет, то детей переведут на дистанционку.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

102287 - зарегистрированно

80716 - выздоровевших

1269 - летальных случаев

3220 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Костанайской области выявлено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Следующая новость

Более 5 тысяч грантов выделено костанайским колледжам