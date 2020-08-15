Один ребенок за партой, ношение масок. Как будут работать дежурные группы в школах Костаная?

В Костанайской области продолжается работа по подготовке к началу нового учебного года. По предварительным данным, контингент учащихся составит около 110 тысяч школьников, из них 12 тысяч детей — это первоклассники.

21-ая костанайская школа готовится к новому учебному году. Осталось всего пол месяца на то, чтобы создать все необходимые условия для приёма детей. Напомним, что в Казахстане было принято решение, что ученики начальных классов первую четверть могут начать не дистанционно, а в живую. Только при условии, если родители захотят отпустить своих детей в школу. Желающие уже есть. Поэтому кабинеты начальных классов уже готовят к встрече учеников.

«За одной партой будет сидеть один ребенок. То есть, будет установлено социальное расстояние», — говорит директор СШ №21 города Костанай Анар Кабдулинова.

Ежедневно при входе у детей и учителей будут измерять температуру. Ношение масок в школах будет обязательным условием. Руководству школы так же предстоит позаботиться о возможности кварцевать кабинеты и установить санитайзеры.

«На сегодняшний день при обучении в таком формате планируется открыть 2500 групп с охватом 28 тысяч школьников. Это где-то 57 % от общего контингента учащихся младших классов», — сообщает заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области Айжан Баймаканова.

Школьные столовые пока работать не будут, поскольку ожидается, что уроки сделают сокращёнными и дети находиться долго в школе не будут. О длительности уроков и их количестве станет известно ближе к сентябрю. Расписание до родителей доведут классные руководители младшеклассников. Но в управлении образования нам сообщили, что обучение в школах разделят на смены. К примеру, если в классе 30 учащихся, их разделят на 2 подгруппы по 15 человек, и каждая из них будет ходить в свое время. Кстати, если в классе кто-то заболеет, то детей переведут на дистанционку.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.