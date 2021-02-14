Один регион остался в «красной» зоне по коронавирусу

В «красной» зоне по коронавирусу, согласно матрице эпидемиологической ситуации на 14 февраля, остается только одна область — Павлодарская, передает Tengrinews.kz.
В «красной» зоне: Павлодарская область.
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В «желтой» зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне — все остальные регионы.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области