Один регион остался в «красной» зоне по коронавирусу

В «красной» зоне по коронавирусу, согласно матрице эпидемиологической ситуации на 14 февраля, остается только одна область — Павлодарская, передает Tengrinews.kz.

В «красной» зоне: Павлодарская область.

Акмолинская область перешла в «желтую» зону.

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В «желтой» зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

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