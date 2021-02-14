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Один регион остался в «красной» зоне по коронавирусу

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В «красной» зоне по коронавирусу, согласно матрице эпидемиологической ситуации на 14 февраля, остается только одна область — Павлодарская, передает Tengrinews.kz.

В «красной» зоне: Павлодарская область.

Акмолинская область перешла в «желтую» зону.


В «желтой» зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

 

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