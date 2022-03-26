Один с переломом, другого покусала собака. Спасатели помогли срочно эвакуировать людей

Костанайские спасатели за сутки спасли 17 человек на трассах и эвакуировали 3 больных
25 марта понадобилась помощь спасателей в транспортировке жителей села Ашутасты в больницу г. Аркалыка для оказания срочной медицинской помощи.
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У мужчины 1977 г.р. была сломана нога, другой 1974 г.р. пострадал от укуса собаки.
Кроме того, по пути следования из 3 легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе были спасены 11 человек из них 2 детей. Преодолев 30 км пути на вездеходе СКБ-600, в 18:35 сотрудники ОСО благополучно доставили граждан в Аркалык.
Ночью 26 марта в Аулиекольском районе сотрудники ОСО эвакуировали беременную женщину 1998 г.р. из села Тургумбаева и передали ее местным исполнительным органам для доставки в больницу п. Аулиеколь. Для этого спасателям пришлось проехать около 100 км. на технике высокой проходимости «ТРЭКОЛ».
Другую спасательную операцию минувшей ночью на автодороге районного значения, в 80 км. от Аркалыка возле села Алуа, провели сотрудники ОСО.
Спасатели пришли на помощь замерзающим в автомобиле людям. Легковая машина, в которой они находились, оказалась в снежном плену. 6 человек из них 2-х детей пересадили в СКБ-600 и в 01:35 привезли в г. Аркалык Медицинская помощь никому из них не понадобилась.
ДЧС Костанайской области напоминает: не выезжайте за пределы населенных пунктов при штормовом предупреждении! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».
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