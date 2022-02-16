Один скончался, второй в больнице. 23-летнего подозреваемого задержали полицейские в Костанайской области

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Полицейскими Карабалыкского района задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления.
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13 февраля на пульт «102» дежурной части Карабалыкского отдела полиции поступило сообщение о том, что житель села избил двух мужчин. Об этом рассказал очевидец преступления, 20-летний житель поселка Карабалык, он же и вызвал полицию и «Скорую помощь», сообщается на странице фейсбук начальника ДП Костанайской области.
Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, которые в это время осуществляли охрану общественного порядка в районном центре. Когда сотрудники прибыли на место, то увидели убегающего мужчину.
Патрульный полицейский начал преследование убегавшего и задержал его возле реки, при этом полицейский был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух.
Применение оружия признано правомерным, согласно статье 61 Закона «О правоохранительной службе».
Задержанный 23-хлетний житель поселка, ранее судимый за совершение краж, арестован. Пострадавшие в драке мужчины были доставлены в больницу, в последующем один из них — 41-летний карабалыкчанин скончался от полученных травм в областной больнице.
В настоящее время начато досудебное расследование, предусмотрено статьей 106 ч 3 «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы преступления. Мотивом для выяснения отношений стала ссора между сельчанами.
В рамках начатого досудебного расследования проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы.
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