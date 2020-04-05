Один СОР и СОЧ сдадут казахстанские школьники в четвертой четверти

Министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова во время онлайн-брифинга рассказала, как школьники будут сдавать СОРы и СОЧи в четвертой четверти, передает корреспондент zakon.kz.

В этой четверти 7 учебных недель, когда пройдут 3-5 учебных недель наступит время сдачи СОР и СОЧ. СОРы по всем предметам будут проходить только по одному разу. Ранее согласно нашему календарно-тематическому планированию этих СОРов должно было быть 2-3, а в этой четверти принято решение провести только 1 СОР, — сообщила Каринова.

По ее словам, в конце учебного года будет проведен СОЧ также в дистанционном формате.

Учитель как и раньше формирует суммативное оценивание за пройденные разделы. СОЧ — это весь объем за пройденную учебную четверть. Они также формируются как учебные задания и доводятся до детей. Дети выполняют. Конечно, академическая честность, правдивость, самостоятельность наших учащихся в этом случае тоже должна быть. Родители тоже должны за этим следить, потому что мы все понимаем, что нам нужны не оценки, нам нужны знания. Это должны понимать все, — добавила вице-министр.

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