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Один убит, второй доставлен в больницу. Преступление совершено в Рудном

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О расследовании убийства сообщили нам в департаменте полиции Костанайской области, в ответ на наши запросы. Как нам стало известно, преступление было совершено в Рудном. 

34-летний мужчина нанёс ножевые ранения двум знакомым, 56-х и 23-х лет, в ходе возникшей ссоры.

В результате полученных телесных повреждений 56-летний мужчина скончался, а 23-летний парень доставлен в больницу.

По данному факту проводится досудебное расследование по факту убийства.

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