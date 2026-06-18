«Один врач — это никто»: история детского травматолога Санжара Жагапарова





Маленькие пациенты Костанайской областной детской больницы знают его как доброго и внимательного доктора, а многие уже взрослые жители региона до сих пор узнают на улицах и благодарят за помощь. В преддверии Дня медицинского работника героем рубрики «Спасибо, доктор» стал врач-травматолог-ортопед Костанайской областной детской больницы Санжар Жагапаров.

Выбор профессии был предопределен с детства

В медицину Санжар Жагапаров пришел не случайно. Он вырос в семье врачей в городе Есиль. Его отец был хирургом, а мама работала врачом-фтизиатром.

По словам доктора, с раннего возраста его окружали медицинские книги, справочники и разговоры о пациентах. Пока другие дети читали буквари, он с интересом рассматривал атласы по хирургии.

Сегодня за плечами врача более 25 лет работы в Костанайской областной детской больнице.

Каждый день — операции и ответственность

Рабочий день травматолога-ортопеда редко бывает спокойным. Операции проводятся практически ежедневно. Однако, как признается врач, даже спустя годы работы перед входом в операционную он по-прежнему испытывает волнение и чувство ответственности за каждого ребенка.

Санжар Жагапаров вспоминает, что начинал работать в то время, когда не было мобильных телефонов и возможности оперативно консультироваться через мессенджеры. Молодым специалистам приходилось самостоятельно принимать решения, опираясь на знания и поддержку более опытных коллег.

«Один врач — это никто»

Особую благодарность доктор выражает своим наставникам и медицинским сестрам, которые помогали ему в первые годы работы.

По его словам, именно опыт старших коллег помог ему пройти непростой путь становления в профессии.

«Один врач — это никто. Это должна быть команда. И у нас такая команда есть. За каждого пациента мы готовы отвечать вместе», — отмечает специалист.

Главная награда — гордость родителей и здоровье детей

Несмотря на многолетний опыт, Санжар Жагапаров признается, что самым важным для него всегда оставались выздоровление маленьких пациентов и поддержка семьи.

Особенно дороги ему воспоминания об отце, который редко говорил о своих чувствах, но искренне гордился успехами сына.

Сегодня доктор воспитывает троих детей. Старшие пока не планируют продолжать семейную медицинскую династию, однако младший сын уже проявляет интерес к профессии врача.

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