Один закроют, другой откроют. Госдетсад появится в здании, где много лет находился частный

Это здание, в котором сейчас располагается частный детский садик Еркемай, стоит на балансе государственного сада №54. В 2011 году государство предоставило это место частникам в аренду. Но, договор имущественного найма истекает в мае. Поэтому родителям, чьи дети посещают этот сад, необходимо искать новые места в других дошкольных организациях.

По данным отдела образования деток есть куда разместить.

«На сегодняшний день в городе имеется порядка 400 свободных мест и в том числе и в близлежащих дошкольных организациях. Для того, чтобы зачислить ребенка в дошкольную организацию необходимо встать в очередь в информационной системе Индиго, и взять направление в другую дошкольную организацию города», — говорит руководитель дошкольного отдела Костанайского городского отдела образования Татьяна Жихарева.

Татьяна Жихарева отмечает, что в их списках сейчас числится 78 детей, которые посещают садик «Еркемай» по государственному заказу. Освободить здание руководство сада должно до 17 мая. После туда зайдет отдел образования, который оценит состояние здания, и решит, какие ремонтные работы необходимо провести. Планируется, что после ремонта здесь будет функционировать государственный детский сад на 140 мест.

«Решение о закрытии детского сада принимает сам учредитель. Кроме того, в рамках размещения госзаказа, учредитель может перенести детей данного детского сада в другое здание, или другое помещение. При этом за месяц он должен уведомить отдел образования. Кроме того, при невозможности размещения было рекомендовано уведомить заблаговременно об этом родителей», — сказала Татьяна Жихарева.

В свою очередь, мы обратились к учредителю детского сада, которая в телефонном разговоре рассказала, что она обращалась в отдел образования для продления договора, но на эту просьбу ей пришел письменный отказ.

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