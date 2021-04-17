Одна из областей Казахстана вернулась в «желтую» зону по КВИ

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 апреля, сообщает zakon.kz.

Алматинская область вернулась в «желтую» зону по коронавирусу.

В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

⠀

В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

⠀

В «зеленой» зоне: Костанайская и Туркестанская области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.