В Казахстане рассматривают ужесточение правил использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) при сделках с жильём. Поводом стали выявленные Агентством по финансовому мониторингу схемы, когда под видом улучшения жилищных условий неоднократно перепродавалась одна и та же квартира с привлечением пенсионных средств разных покупателей, передает tengrinews.kz

В «Отбасы банке» сообщили, что анализ операций с ЕПВ выявил повторные «полные выкупы» одних и тех же объектов. Формально текущие правила не нарушаются — прямого запрета на такую практику нет, — однако она создаёт риск нецелевого использования пенсионных средств и искажает статистику цен на рынке, искусственно подталкивая их вверх.

Чтобы пресечь возможные злоупотребления, «Отбасы банк» направил в Министерство промышленности и строительства предложение закрепить ограничение: запретить последующую продажу жилья, купленного с использованием ЕПВ, сроком до пяти лет . «Проще говоря, если квартира приобретена на пенсионные накопления, её нельзя будет продать в течение пяти лет — это снизит спекулятивные сделки и защитит целевое использование средств», пояснили в организации.

При этом подчёркивается, что вопрос находится на рассмотрении и окончательного решения нет. Закон чётко определяет случаи наложения обременений на недвижимость, и жильё, купленное с привлечением ЕПВ, пока к ним не относится. Полный запрет на досрочное изъятие «пенсионных излишков» из ЕНПФ для покупки жилья не обсуждается.

