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Одна область перешла в «зеленую» зону в Казахстане

Фото из открытых источников

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В «красной» зоне на 6 февраля находятся: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Жамбылская область.

В «зеленой» зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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